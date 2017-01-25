Москва, 25 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое возмущение тем, каким образом в фильмах и сериалах подаются образы работников следственных органов и врачей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Джозев Мэллорд Тернер. Разрушение Содома. 1805

«В фильмах следователи пьют каждый сюжет. «Склифосовский», в каждом кабинете — постельные дела. Такое ощущение, что врачи и медсестры в больнице только тем и занимаются, что ищут каких-то утех, а следователи спиваются. Зачем это делать? Это все вызывает отвращение у людей. Это недопустимо», — сказал он, упомянув сериал «Склифосовский»