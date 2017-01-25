Калуга, 25 января, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Калуге перед судом предстанут сотрудники городской полиции и их знакомый, обвиняемые в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщила 25 января корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева, в сентябре 2016 года двое полицейский и их 20-летний знакомый по наводке подстроили ДТП с незначительным механическим повреждением автомобилей. За несообщение об аварии в правоохранительные органы стражи порядка потребовали от 18-летнего воспитанника детского дома, управлявшего автомобилем без водительских прав, 60 тысяч рублей.

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Через несколько дней один из обвиняемых, будучи в форме сотрудника полиции, вновь встретился с потерпевшим, пристегнул молодого человека наручниками к рулю и потребовал от него еще 60 тысяч рублей, угрожая досмотром автомобиля на предмет наличия наркотических средств, а также тем, что наркотики в машину могут подкинуть. Однако у потерпевшего было лишь 30 тысяч рублей, которые и присвоил полицейский.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском региональном следственном управлении было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. В частности, направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 9 должностных лиц органов внутренних дел.