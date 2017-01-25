Грозный, 25 января, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Чечне в течение последних ряда лет наблюдается тенденция снижения уровня преступности. По словам главы региона, этот показатель в республике является самым низким в России. Об этом Рамзан Кадыров заявил в ходе заседания расширенной коллегии Министерства внутренних дел по ЧР, на которой были обсуждены итоги деятельности ведомства за 2016 год, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе главы и правительства региона.

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«В Чеченской Республике самый низкий уровень преступности по России. Почти на 4% сократилось количество преступлений против личности, в том числе убийств — на более чем 33%. Снижение подростковой преступности составило около 42%. Число погибших в ДТП уменьшилось на 25,6%, раненых — на 7,6%», — привел данные по преступности Кадыров.

При этом он отметил, что, несмотря на очевидные успехи в деле сохранения стабильности и правопорядка, по-прежнему в республике самой острой темой остается борьба с терроризмом. По словам главы Чечни, за 2016 год выявлено 122 преступления террористической направленности, ликвидировано 17 и задержано 19 участников НВФ.

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Одной из попыток дестабилизировать ситуацию в регионе Кадыров назвал вылазку боевиков в Курчалоевском районе в начале текущего года. По словам главы Чечни, действия боевиков — не что иное, как попытка создать негативный информационный фон вокруг республики. Используя «подлые методы», террористы и экстремисты пытаются «устроить здесь шум», но это им не удастся. «Мы не позволим этому злу снова поднять голову», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество особо тяжких преступлений в Чечне в 2016 году снизилось на 31%, до 5% уменьшилось количество тяжких преступлений, почти на 16% снизилось число преступлений против личности.