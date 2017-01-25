Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Более десяти часов потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем в жилом доме в Выборгском районе Петербурга. В борьбе с пожаром участвовало 33 единицы техники и 119 человек личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и других оперативных служб города.

78.mchs.gov.ru Пожар в поселке Левашово в Петербурге

Как сообщалось, информация о пожаре поступила из поселка Левашово в 19:30 24 января. Уже через 10 минут первые пожарные расчеты прибыли на место возгорания.

На улице Чкалова горело отдельно стоящее трехэтажное здание жилого комплекса, размером 20 на 40 метров. Из дома было эвакуировано 12 человек. Сначала их обогревали в автобусе, предоставленном властями. Затем был развернут пункт временного размещения в школе №472 на Первомайской улице. Там были размещены 10 человек, в том числе ребенок.

В 21:55 произошла локализация пожара, в 22:40 ранг пожара был понижен до №1. Однако полная ликвидация огня, забравшегося в пустоты здания, произошла лишь в 05:49.

«Сведения о пострадавших не поступали», — успокоили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.