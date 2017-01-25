Москва, 25 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об экономии расходов нижней палаты парламента в год выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По итогам 2016 года Госдумой была достигнута экономия выделенных для ее работы бюджетных средств в размере 779 млн 494 тыс. 700 рублей. «В соответствии с требованием Бюджетного законодательства эти средства были возвращены в бюджет Российской Федерации», — отметил парламентарий.

«Эта экономия была достигнута в первую очередь за счет оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Государственной думы», — констатировал Володин.

Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их помощников в Госдуме составила 283 млн 200 тыс. рублей. Во-вторых, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов составило 209 млн 400 тыс. Уменьшение расходов на авиаперелеты депутатов составило 45 млн 500 тыс., снижение командировочных расходов составило 40 млн 700 тыс.

Володин также отметил большую экономию по региональному блоку работы, она составила порядка 132 млн 500 тыс. рублей. Также удалось сэкономить за счет оптимизации работы по приему, размещению иностранных делегаций и снижению стоимости контрактов в процессе закупочных процедур.

«Многие считали, что год — выборный, год, когда приедут новые депутаты, потребует больших затрат», — напомнил спикер Госдумы, указав на подсчеты различных СМИ, которые сообщали о том, как дорого обойдется Думе смена депутатского корпуса. «Коллеги, это обошлось с экономией. Все то, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали все, чтобы деньги можно было вернуть в бюджет», — заявил Володин.