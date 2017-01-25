Пекин, 25 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум.



Axbocz.net Китай на карте

Решение президента США Дональда Трампа, отказавшегося 23 января от Транстихоокеанского партнерства (ТТП), лишит Вашингтон способности с помощью ряда государств оказывать давление на Китай. Тем не менее легче стране от такого развития событий не будет, и из-за поспешной погони Трампа за интересами США в долгосрочной перспективе КНР может столкнуться с более серьезной опасностью, сообщает Global Times.

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Издание напоминает, что ТТП, целью которого было поспособствовать политике США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвигалось бывшим президентом США Бараком Обамой. Однако очевидно, что это соглашение, сопряженное с большим числом геополитических коннотаций, было направлено на сдерживание Китая.

После отказа от ТТП новый глава Белого дома заявил, что будет стремиться к заключению двусторонних торговых соглашений. При этом Китай, Япония, Мексика и ряд других стран стали объектами наибольшей критики со стороны команды президента-республиканца. И КНР может стать основной целью Белого дома, поскольку новая администрация полагает, что отношения Вашингтона с Китаем, с которым у США наибольший положительный торговый баланс, построены не на честном фундаменте. И Вашингтон ожидает уступок от Пекина, которых Белый дом намерен добиться с помощью разыгрывания тайваньского вопроса и конфликта вокруг островов в Южно-Китайском море.

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Поэтому в этих условиях Китаю нет причин радоваться «смерти» ТТП и не стоит испытывать иллюзии о том, что США откажутся от возможности писать правила международной торговли с КНР.

Тем не менее, подчеркивает издание, сдерживание Китая, кажется, не является доминирующей стратегией Трампа, который, вероятнее всего, стремится развивать собственную страну, а не мешать росту Китая. Для достижения этой цели Трамп пытается занять более выгодную позицию для своей страны в двусторонних отношениях.

Если двум странам удастся добиться нормальных отношений, в них найдется место и для сотрудничества, поскольку и Пекину, и Вашингтону здоровая конкуренция будет выгоднее, чем сдерживание. Тем не менее такой вариант развития событий является по-прежнему лишь вероятным, Китаю же нужно готовиться к конфронтации с администрацией Трампа. И когда начнутся торговая война или геополитические трения с США, Китай сможет заручиться поддержкой и симпатией международного сообщества.

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