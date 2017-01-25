Радио REGNUM: первый выпуск за 25 января
Москва, 25 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия передала сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии;
- Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с Россией так, как это выгодно США;
- В Конгрессе США хотят ограничить президенту доступ к ядерной кнопке;
- Задержанный в Вашингтоне корреспондент RT может попасть в тюрьму на 10 лет;
- Правительство России выделило деньги для села;
- СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене;
- ФСБ: Объекты России за год подвергались кибератакам порядка 70 млн раз;
- Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге.