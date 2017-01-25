Пекин, 25 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел КНР прокомментировало появившуюся ранее информацию о размещении межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41» вблизи российско-китайской границы.

Scmp.com «Дунфэн-41»

Внешнеполитическое ведомство Китая не подтвердило информацию о размещении комплексов, отметив, что все сообщения на эту тему лишь «домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», сообщает «Синьхуа».

В заявлении пресс-службы МИД КНР подчеркивается, что в настоящее время Россия и Китай поддерживают всестороннее стратегическое сотрудничество и партнерство. Кроме того, доверие между обеими странами постоянно углубляется.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, гонконгское издание «Пинго жибао» опубликовало материал о месте нового базирования одной из трех китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41», дальность полета которых составляет 15 тыс. км. По данным агентства, руководство НОАК перебросило одну из бригад в провинцию Хэйлунцзян, граничащую с Россией.