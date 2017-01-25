Москва, 25 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Содержание диких животных в домашних условиях необходимо запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы постараемся принять закон о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Рысь завели, леопарда, скоро медведя будут держать в домашних условиях. Так нельзя», — сказал он.

Жириновский рассказал о собственном опыте содержания диких животных. «У меня были медведи на даче, я в цирк отдал — одного в московский цирк, другого в брянский, и один сбежал. Но они маленькие, двухлетки. Я не просил — депутат решил сподхалимничать, привез мне из Забайкалья. Не надо трогать животных, они там живут — пускай живут», — считает лидер ЛДПР.