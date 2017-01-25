Ярославль, 25 января, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Ярославская область получит в 2017 году субсидию в 625 млн рублей из федерального бюджета по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает сайт правительства РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта в 2017—2018 годах в регионе пройдут масштабные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включающие в себя ремонт дорог, установку и модернизацию светофоров, установку ограждений между полосами встречного движения, нанесению пластиковой светоотражающей разметки.

Pixabay.com Ремонт дороги

Программой охвачена не вся область, а только Ярославль и пригороды. Таково условие проекта «Безопасные и качественные дороги». Деньги получит так называемая «Ярославская агломерация». При этом к федеральным 625 млн областной бюджет должен добавить 552 млн, а еще 129 млн должны выделить местные бюджеты. Таким образом, в 2017 году на дороги Ярославля и пригорода потратят рекордные 1 млрд 306 млн рублей.

В постановлении правительства России обозначены довольно жесткие целевые показатели проекта. В 2018 году в нормативное состояние должны быть приведены 50% дорог агломерации, а к 2025 году — 85%. В таких же пропорциях должно снизиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, иначе говоря, власти должны ликвидировать условия для аварий на опасных участках.

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Ярославская область должна получить еще 730 млн из федерального бюджета.