Москва, 25 января, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Внутренние проблемы США неизбежно скажутся на наших переговорах и встречах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Какие бы заявления Трамп не делал, надо иметь в виду, что ястребы вашингтонские как сидели, так и сидят, иметь в виду, что Америка как занималась экспансией и продолжает печатать доллары, так и будет продолжать», — отметил депутат Госдумы.

«В этом отношении внутренние проблемы неизбежно скажутся на наших ближайших переговорах и встречах», — считает он.

Состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа, он уже отменил ряд решений, принятых его предшественником Бараком Обамой.