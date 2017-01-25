Москва, 25 января, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Brent смогла немного подрасти, потому что скептицизм по поводу договоренностей ОПЕК+ уходит со сцены, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Помимо довольно агрессивных комментариев представителей нефтедобывающих стран есть и реальные факты.

Нефтяная вышка

«23 января стало известно, что из запланированного сокращения на 1,8 млн баррелей в день с рынка удалось убрать уже 1,5 млн баррелей в день. Это хороший показатель, учитывая, что январь еще не завершен. И учитывая, что многие ставили под сомнение готовность стран выполнять обещания. Но надо помнить, что США не дремлют. Данные Baker Hughes показали, что число действующих буровых установок выросло максимальными темпами за последние 14 месяцев», — пояснила Афанасьева.

«Если данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США покажут дальнейший рост коммерческих запасов нефти, это вновь вызовет распродажи Brent с ближайшей целью на отметке 54,90», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 января, мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,2%, до 55,34 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,3% — до 53,02 доллара за баррель.