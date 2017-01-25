Москва, 25 января, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 января закрылись небольшим снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,23%, до $55,18. Нефть растеряла дневную прибыль ближе к закрытию торговой сессии в Штатах.

Нефть

Давление на цены оказал отчёт от Американского института нефти по еженедельным запасам нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Запасы сырой нефти за прошлую неделю увеличилась на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Аналогичный отчёт выйдет вечером от Минэнерго США.

Цена на нефть находится выше $55 благодаря сокращению добычи странами — членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Но Ливия, видимо, решила своим наращиванием добычи нефти восполнить это сокращение. 24 января глава Национальной нефтяной компании (NOC, ННК) страны Мустафа Саналла заявил, что страна намерена в 2017 году увеличить производство еще на 70% — до 1,25 млн баррелей в день.

Сегодня, 25 января, техническая картина на дневном периоде выглядит нейтрально, но если котировки опустятся ниже $53,50, то быкам не избежать падения цен до $49,20. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $55,60, тем сильнее станут их позиции выше поддержки $53,50.