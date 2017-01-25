Веллингтон, 25 января, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии намерены ужесточить строительные нормы для борьбы с землетрясениями, во избежания повторения трагедии в Крайстчерче 2011 года, передает Reuters 25 января.

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Согласно новым правилам, около 300 уже построенных зданий должны быть изменены — на это потребуется около $6,51 млн, половину расходов готово взять на себя государство.

«Падающие неармированные фасады и парапеты представляют серьезную опасность для людей на улице во время землетрясения. Мы видели ужасный вред, который может быть нанесен ими, когда 39 человек были убиты в результате обрушения кладки фасадов во время землетрясения 2011 года», — сообщил министр строительства Ник Смит.

Также министр сообщил, что расходы на восстановление зданий и инфраструктуры, пострадавшей от последнего мощного землетрясения в Каикоуре, составят $8 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре у Южного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли по крайней мере два человека, десятки получили ранения. Оползни разрушили дороги к городу Каикоура, в результате чего около полутора тысяч туристов и жителей района оказались «в ловушке». Эвакуация пострадавших заняла неделю, к операции были подключены военно-воздушные и военно-морские силы Новой Зеландии и Австралии.