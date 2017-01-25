Мехико, 25 января, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Идельфонсо Гайярдо сообщили журналистам, что Мексика может принять решение самостоятельно выйти из договора о североамериканской свободной торговле (НАФТА) в случае неудачных переговоров в Вашингтоне, передает Associated Press 25 января.

Диего Ривера. История Мексики (фрагмент)

По словам министров, мексиканская сторона «готова идти на уступки» — но до тех пор, пока «они имеют смысл».

«Если мы пойдем на то, что меньше, чем мы имеем (в рамках Всемирной торговой организации — прим. ИА REGNUM ), нам не имеет никакого смысла оставаться», — считает Гайярдо.

Видегарай также подтвердил, что у Мексики «всегда существует возможность отказаться от договора» и действовать «на основе правил ВТО».

«Это не будет нашим первоначальным предложением… Но, естественно, это вариант», — заключил Видегарай.

Президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, еще в ходе предвыборной кампании заявлял о планах выхода из соглашений о свободной торговле США — Транстихоокеанского партнерства (TTP), Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP) и НАФТА. Договор ТТП уже отменен, последние два соглашения — еще нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг и пятницу в Вашингтоне состоятся переговоры по НАФТА, предметом которых станет пересмотр ряда пунктов соглашения — для того чтобы оно в принципе осталось в силе. На 31 января назначены переговоры между Дональдом Трампом и президентом Мексики Пенья Ньето, которые должны окончательно решить судьбу соглашения о торговле.