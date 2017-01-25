Лондон, 25 января, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Высший суд Великобритании принял решение о вынесении планов правительства Терезы Мэй по Brexit на обсуждение парламентариев, передает Associated Press 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Благодаря решению суда члены парламента получили возможность обсудить и предложить поправки, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза. При этом в палате лордов консерваторы не имеют большинства, что может оказать существенное влияние на текущие планы правительства по Brexit.

Однако правительство надеется, что «лорды», которые являются членами парламента пожизненно, не будут пытаться «сорвать волю народа».

«Парламент будет справедливо изучать и обсуждать закон, — прокомментировал решение суда Дэвид Дэвис, министр по Brexit. — Но я надеюсь, никто не будет стремиться превратить обсуждение в попытку сорвать волю народа и задержать процесс нашего выхода из Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.

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