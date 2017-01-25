Нью-Йорк, США, 25 января, 2017, 04:16 — ИА Регнум. На международном валютном рынке наметился рост доллара — американская валюта подорожала по отношению к основным конкурентам, передает Associated Press 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

За день торгов доллар вырос до 113,89 иены с 113 иен. Евро упал до $1,0723 с $1,0746.

Однако по отношению к российскому рублю доллар потерял в цене. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на 25 января, составляет 59,21 рубля за доллар (-0,2866 рубля).