Лондон, 25 января, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Мировая цена на нефть марки Brent снова приближаются к отметке в 56, передает Associated Press 25 января.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

К окончанию торгов в Лондоне цена барреля нефти марки Brent составила $55,44, рост за сутки составил 21 цент (0,4%).

Цены на нефть растут в ответ на ограничение добычи, введенное странами ОПЕК. Кроме того, на цену «черного золота» влияет ослабление американской валюты.

Тем не менее, инвесторы опасаются, что усилия ОПЕК могут нивелировать планы Ирака об увеличении добычи и успехи американских нефтяников, заявивших о запуске 29 новых буровых установок на прошлой неделе.