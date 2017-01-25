Мехико, 25 января, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Идельфонсо Гайярдо проведут переговоры с администрацией Дональда Трампа о будущем свободной торговли с США, передает Reuters 25 января.

Unabrevehistoria.com Граница Мексики и США

Ожидается, что предметом переговоров, которые назначены на среду и четверг, станет пересмотр ряда положений договора о свободной торговле стран Северной Америки (НАФТА) для того, чтобы соглашение в принципе осталось в силе.

«Мы хотим сохранить свободный доступ мексиканских продуктов (на рынок США — прим. ИА REGNUM ) без ограничений, тарифов и квот», — сообщил журналистам Видегарай, комментируя предстоящие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, еще в ходе предвыборной кампании заявлял о планах выхода из соглашений о свободной торговле США — Транстихоокеанского партнерства (TTP), Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP) и НАФТА. Договор ТТП уже отменен, последние два соглашения еще в силе.