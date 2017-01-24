Лос-Анджелес, США, 25 января, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Джерри Браун пообещал избирателям «защитить прогрессивные законы штата» от администрации нового президента США Дональда Трампа, передает Reuters 25 января.

Флаг Калифорнии

Выступая перед гражданами, Браун заявил о «тревоге» в связи с планами нового президента по отмене природоохранных ограничений, а также намерениями администрации Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

«Я выражусь ясно, — сообщил губернатор Калифорнии. — Мы будем защищать каждого мужчину, женщину и ребенка, который пришел сюда в поисках лучшей жизни и внес свой вклад в благополучие нашего штата».

Сообщается, что выступление Брауна «сорвало овацию» и было воспринято сторонниками губернатора как «боевой клич» против действий Вашингтона.

«Мы собираемся идти на войну с Вашингтоном», — прокомментировал речь Брауна сенатор-демократ Джим Нильсен.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президентом США официально стал консерватор Дональд Трамп, который уже приступил к отмене «прогрессивных» законов его предшественника Барака Обамы — под удар уже попали законы о соцобеспечении (Obamacare), соглашение о свободной торговле со странами Тихоокеанского региона и ряд законов по охране окружающей среды.