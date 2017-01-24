Берлин, 25 января, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Противником канцлера Ангелы Меркель от Социал-демократической партии Германии на предстоящих выборах станет Мартин Шульц, передает Reuters 25 января.

Marmorinforma.mx Мартин Шульц

Руководитель СДПГ Зигмар Габриэль сообщил, что Шульц станет претендентом на пост главы государства, сам Габриэль будет претендовать на пост министра иностранных дел страны, который на данный момент занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выборы в бундестаг Германии предварительно назначены на 24 сентября текущего года. От исхода выборов будет зависеть, кто займет пост федерального канцлера ФРГ — фактический руководитель государства избирается голосованием парламентариев.

Читайте также: Foreign Policy: Ангела Меркель должна уйти