Мосул, Ирак, 25 января, 2017, 01:10 — ИА Регнум.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что восточный Мосул на данный момент «полностью освобожден» от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press 25 января.

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«ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро рухнуло, никто не ожидал такого крахфа, — сообщил аль-Абади журналистам в ходе пресс-конференции в Багдаде. — (Террористы) шли от поражения к поражению благодаря героизму наших сил безопасности».

По словам премьер-министра, на данный момент от исламистов полностью освобождены все районы левобережного Мосула, однако в руках террористов все еще остается западный Мосул с 750 тыс. мирных жителей в качестве заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула, удерживаемого ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, началась 17 октября. К концу октября армия Ирака дошла до окраин города, однако наступление «захлебнулось» на два месяца — из-за жестокого сопротивления террористов в южных и восточных районах города. Военная операция была возобновлена в начале января.