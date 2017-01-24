Банжул, 25 января, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Парламент Гамбии отменил режим чрезвычайного положения, введенный в стране оставившим власть президентом Яхья Джамме, передает Associated Press 25 января.

IISD/Earth Negotiations Bulletin Яхья Джамме

Также законодатели официально отменили «продление полномочий» бывшего президента, ранее введенное по настоянию Джамме на три месяца.

В данный момент новый президент Адама Барроу и переходное правительство в ближайшее время приступят к исполнению обязанностей. Бывший президент Яхья Джамме на выходных «навсегда улетел из страны» — предположительно, он находится в Экваториальной Гвинее.

Как передавало ИА REGNUM, президент Яхья Джамме, который руководил Гамбией 22 года, первоначально признал поражение на выборах в декабре, однако позднее внезапно передумал и заявил, что «отдаст власть только Аллаху».

Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей — 19 января в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Джамме пошел на переговоры, по завершению которых представители делегации ЭКОВАС заявили, что президент согласился на отставку и отъезд из страны.