Вашингтон, 25 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер пояснил, для чего президент Дональд Трамп пытается наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом он заявил на регулярном брифинге для журналистов сегодня, 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты спросили Спайсера, почему Трамп, несмотря на критику, все равно пытается наладить отношения с Россией

Спайсер заявил, что налаживание российско-американских соглашений выгодно США. В связи с этим Трамп стремится заключить с русскими сделку.

«Потому что он умеет заключать сделки. <…> И он будет заключать сделки в интересах США», — сказал Спайсер.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что выступает за восстановление российско-американских соглашений. Он считает, что сотрудничество Вашингтона и Москвы поможет решит определённые мировые проблемы.

Тем не менее после победы на выборах Трамп заявил, что не намерен сразу же снимать антироссийские санкции. Также было заявлено, что встреча Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в ближайшие месяцы.