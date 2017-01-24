Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
Вашингтон, 25 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер пояснил, для чего президент Дональд Трамп пытается наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом он заявил на регулярном брифинге для журналистов сегодня, 24 января.
Журналисты спросили Спайсера, почему Трамп, несмотря на критику, все равно пытается наладить отношения с Россией
Спайсер заявил, что налаживание российско-американских соглашений выгодно США. В связи с этим Трамп стремится заключить с русскими сделку.
«Потому что он умеет заключать сделки. <…> И он будет заключать сделки в интересах США», — сказал Спайсер.
Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что выступает за восстановление российско-американских соглашений. Он считает, что сотрудничество Вашингтона и Москвы поможет решит определённые мировые проблемы.
Тем не менее после победы на выборах Трамп заявил, что не намерен сразу же снимать антироссийские санкции. Также было заявлено, что встреча Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в ближайшие месяцы.