Сантьяго, 25 января, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что необходимо привлечь дополнительные средства для борьбы с одним из сильнейших лесных пожаров за последние несколько десятков лет, сообщает 24 января Agence France-Presse.

Firecorps.org Пожар в лесу

В центре страны пожары уничтожили территорию площадью 155 тыс. гектаров, около 4 тыс. людей было эвакуировано из зоны природного бедствия.

Правительство страны объявило о введении режима чрезвычайного положения. Около 4 тыс. сотрудников экстренных служб задействованы в борьбе с огненной стихией. На данный момент зафиксировано 36 очагов возгорания.

Напомним, первые сообщения о лесных пожарах в Чили начали поступать неделю назад. Очаги возгорания зафиксированы в основном в малонаселенных сельских районах центральной части страны. На данный момент погибли три сотрудника пожарной службы, еще трое получили ранения.