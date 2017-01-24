Лондон, 24 января, 2017, 23:51 — ИА Регнум. «Конфликт между Россией и Украиной, унесший в 2014 году 10 тысяч жизней, переместился с полей сражений в кабинеты лондонского суда, — пишет корреспондент Шон О’Нил. — Теперь воюют не солдаты, вооруженные пулеметами и пушками, а адвокаты, под завязку экипированные ноутбуками и нагруженные толстыми папками бумаг. Предмет судебных баталий — 3-миллиардный кредит, выданный режимом Путина предыдущей украинской администрации, который нынешняя власть возвращать не считает себя обязанной».

Солдат конного полка Королевской гвардии Великобритании

«Лондон стал международным центром урегулирования правовых споров, и юридические конторы Сити на этом здорово обогащаются, — подчеркивает журналист. — По мнению адвокатов Украины, Россия действовала исключительно в своих интересах и вынудила Киев взять кредит, поэтому сегодняшние притязания Москвы на возврат этих денег нелегитимны, безосновательны и имеют целью опустошить Украину, причинив ущерб ее экономике и обрекая ее народ на нищету. Украина считает себя вправе отказаться от возврата кредита в качестве ответа на аннексию Москвой Крыма».

Построение последней фразы в тексте О’Нила наводит на мысль, что британская общественность согласна признать Крым российским, если Москва оставит Киеву эти три миллиарда, которые зачтутся в уплату за присоединившийся к России полуостров.