Вашингтон, 24 января, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Руководители аэрокосмического гиганта Lockheed Martin вновь пообещали ограничить расходы на производство истребителей F-35, добавив, что данные действия не должны повлиять на рентабельность программы, сообщает 24 января Agence France-Presse.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

Генеральный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон (Marillyn Hewson) заявила, что критические замечания президента США Дональда Трампа относительно высокой стоимости истребителей F-35, не связанны с желанием «сократить нашу прибыль».

«Мы понимаем его озабоченность по поводу ценовой доступности и мы, конечно, разделяем ее… Вопрос заключается в том, что нам необходимо предпринять, чтобы снизить затраты сегодня и в будущем», — сказала Хьюсон .

Напомним, стоимость одного истребителя F-35 сократилась более чем на 60%, с момента его создания, согласно данным Lockheed Martin. К 2019 году цена одного F-35 должна снизиться до $85 млн. В настоящий момент стоимость одного самолета составляет около $100 млн.