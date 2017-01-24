Ташкент, 24 января, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым подписала 24 января в Кабуле ряд двусторонних документов, сообщает МИД Узбекистана.

Mfa.uz Подписание cоглашения между Узбекистаном и Афганистаном

«В рамках визита подписана двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до $1,5 млрд», — говорится в сообщении.

Также подписан протокол о намерениях по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах.

Кроме того, стороны подписали протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности, Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и другое.

Представителями бизнес-структур Узбекистана и Афганистана заключены взаимовыгодные контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше $49,3 млн долл.США.

«Также состоялась официальная церемония открытия торгового дома АО «Узпромэкспорта» в Кабуле, в здании торгового дома предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских производителей «Сделано в Узбекистане», — сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости укрепления всестороннего сотрудничества с Афганистаном.

Он сообщил тогда, что «в скором времени представители нашего МИД посетят Афганистан, и там будут подписаны крупные соглашения, направленные на развитие сотрудничества».