Тверь, 24 января, 2017, 22:17 — ИА Регнум. В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась фотовыставка работ путешественника Анатолия Чернявского, сотрудника службы безопасности Калининской АЭС.

Мотоцикл

Как сообщает Tverigrad, идея поехать в Южную Америку появилась благодаря форуму «Америка Латина». Готовиться к поездке пришлось почти год и более года длилось само путешествие. За это время Анатолий Чернявский проехал на мотоцикле по странам Южного конуса Латинской Америки и Андским странам. Он посетил весь Чили, Аргентину, Перу, Эквадор, Колумбию и Боливию. Фотографии, созданные во время путешествия, стали основной фотовыставки «Латиноамериканские приключения».

С фотовыставкой Анатолия Чернявского уже познакомились жители его родного города Удомли, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока. В 2015 году «Латиноамериканские приключения» Анатолия Чернявского были представлены в библиотеке им. А.М. Горького.

«Подобные мероприятия дают возможность снова погрузится в атмосферу путешествия как автору, так и зрителям. Выставка уже сама научилась путешествовать так, что за ней приходится поспевать», написал на своей странице в социальной сети Facebook Анатолий Чернявский.

Отметим, что география путешествий «тверского мотоциклиста» очень обширна. Это не только страны Латинской Амерки, но и Средняя Азия, Сибирь и другие уголки мира.