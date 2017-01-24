Куала-Лумпур, 24 января, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Жители малайзийского штата Паханг поймали питона, потерявшего способность двигаться после того, как он проглотил двух коз из их хозяйства, сообщает издание Daily Star.

Малайзийский питон

Крупная рептилия, которую потом смогли поднять только трое крепких мужчин, проникла в одну из деревень и съела двух коз. После этого питон потерял способность нормально двигаться и пытался переварить свою добычу в луже грязи, где и был обнаружен крестьянами. Сельские жители связали жадную рептилию, у которой наблюдались признаки расстройства пищеварения, и погрузили в грузовик.

О дальнейшей судьбе питона не сообщается.