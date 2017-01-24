Минск, 24 января, 2017, 21:41 — ИА Регнум. МВД Белоруссии необходима оптимизация, но бездумного сокращения штата ведомства быть не должно. Об этом заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с министром внутренних дел республики Игорем Шуневичем 24 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Henrik Palm Полиция Белоруссии

«Мы от этого никуда не уйдём. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структуры», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава республики подчеркнул, что сэкономленные в результате оптимизации денежные средства останутся в распоряжении ведомства и могут быть направлены как на материальное вознаграждение сотрудников, так и на совершенствование материально-технической базы.

«Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: всё, что вы сократите, останется у вас. Плюс я ещё в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на Br10 млн, получите Br20 млн — Br10 млн сокращённых и Br10 млн дополнительно из бюджета. Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе», — сказал Лукашенко.

В ходе встречи также обсуждалась возможность создания в стране республиканской системы мониторинга общественной безопасности. «Система должна быть. Но мне важно, какая это будет система, кому она будет подчиняться, кто за неё будет нести ответственность и что у нас сделано на сегодняшний день», — отметил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что подобную систему мониторинга нужно создавать только в случае необходимости, иначе можно создать структуру, которая не будет востребована. «А завтра придёт время, созданная система устареет ‑ и нам она тем более будет не нужна, потеряем деньги», — добавил он.

Лукашенко поручил Шуневичу в ближайшее время провести совещание, чтобы определить алгоритмы построения системы мониторинга общественной безопасности и уточнить имеющиеся вопросы.

Отметим, что Белоруссия входит в число мировых лидеров по численности полицейских на душу населения. По данным ООН за 2011 год, на каждые 100 тысяч населения республики приходилось 1074 сотрудника правоохранительных органов. В Белоруссии информация о численности штата МВД официальной огласке не предаётся.

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