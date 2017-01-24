Мадрид, 24 января, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Особенно ярко негодование проявляется у El Mundo, которая, справедливости ради, надо сказать, всю предвыборную кампанию была настроена проклинтоновски. Как, впрочем, и абсолютное большинство испанских СМИ.

СМИ

«Двух первых дней правления Трампа было достаточно, чтобы увидеть устанавливаемые им совершенно четкие правила игры, которые означают слом двухвековых демократических традиций американской прессы, — в расстроенных чувствах пишет корреспондент издания Виктор де ла Серна. — СМИ, за исключением толерантных и лояльных власти, для нее перестали существовать. Президент и его команда, согласно заявлению советника президента Келли Энн Конвей, будет контактировать напрямую с народом, донося до него свои решения без посредников».

Ничего хорошего в такой постановке дела автор не видит, считая, что нежелание власти сотрудничать с оппозиционными изданиями не только оставляет последних без куска хлеба, но и приведет к установлению авторитарного режима.

«Похоже, правление будет в стиле Николаса Мадуро или даже Ким Чен Ына, — убежден журналист. — Это ясно из фразы Трампа о средствах массовой информации, которые объявили ему войну и мнения президента, что «они относятся к наименее уважаемым и честным людям на земле». Для некоторых это — вызов, возможность и желание сыграть на доступной теме, не желая освещать более сложные. Эра институциональных уток наступила. Единственная возможность выдержать это — создавать ежедневный вал новостей, подтверждающих фейки и козни власти, находить неопровержимые доказательства ее неправоты и фальши».

«Желание Трампа говорить напрямую с народом — не более чем попытка найти пути юридически обоснованного ограничения свободы слова», — резюмирует корреспондент El Mundo.