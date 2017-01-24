Багдад, 24 января, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Иракская нефть является собственностью граждан Ирака, заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что необходимо получить контроль над иракской нефтью, сообщает 24 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Было непонятно, что именно он имел в виду… Возможно, он подразумевал 2003 год или необходимость принятия мер, чтобы помещать террористам завладеть нефтяными запасами», — сказал премьер-министр Ирака.

«Конституция гласит, что иракская нефть является собственностью граждан Ирака», — добавил аль-Абади.

Напомним, американское интернет-издание The Huffington Post ранее сообщило, что 21 января Трамп провел встречу с официальными лицами ЦРУ, в ходе которой предположил, что иракская нефть могла бы покрыть расходы, связанные с интервенцией США в Ирак в 2003 году, в результате которой был свергнут Саддам Хусейн.

Трамп добавил, что контроль над иракской нефтью мог бы предотвратить продвижение боевиков «Исламского государства» и лишить их источников дохода, согласно сообщению The Huffington Post.