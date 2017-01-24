Казань, 24 января, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Банк России 24 января 2017 года зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Татфондбанк», размещенных путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Tfb.ru Элемент брендбука Татфондбанка

В сообщении говорится, что банк разместил 239,394 тыс. акций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска — 10 рублей. Таким образом, общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 2,394 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

С Татфонданком были связаны и другие кредитные организации Татарии, которые после решения ЦБ ограничили выдачу вкладов — в частности это «Интехбанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк».