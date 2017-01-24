Астана, 24 января, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Российская Федерация передала представителям так называемой вооруженной сирийской оппозиции проект новой конституции Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 24 января, сообщил журналистам глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

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Он сообщил, что российская сторона подготовила проект новой конституции для Сирийской Арабской Республики.

«Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — сказал Лаврентьев.

Напомним, по итогам двух дней переговоров в Астане было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Теперь российские, иранские и турецкие военные будут отрабатывать детали этого механизма.

Лаврентьев также подчеркнул, что Россия не исключает появления новых гарантов соглашения о перемирии, однако они должны обладать реальным влиянием на так называемую сирийскую оппозицию.