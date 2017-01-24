Ижевск, 24 января, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Власти Удмуртии в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» планируют в текущем году отремонтировать 128 км дорог — участки федеральных трасс, улиц Ижевска, дорог регионального значения. До 2025 года должны быть отремонтированы 1200 км дорог республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дорожные работы

На подготовительном этапе в проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации в рамках ФЦП вошло 1190,332 км автомобильных дорог. Такую предварительную заявку в федеральную целевую программу сформировала Удмуртия.

В этом году стоимость ремонта 128 км дорог обойдется в 1,25 млрд рублей. По словам главы республики Александра Соловьева, половина этой суммы поступит из федерального бюджета, другая половина — из регионального бюджета плюс средства МО «Город Ижевск». Таким образом средняя стоимость ремонта одного километра составит 9,76 млн рублей.

В рамках реализации программы к концу 2018 года необходимо снизить количество мест концентрации ДТП на 50%, сократить долю дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки, до 50%. К 2025 году число мест концентрации ДТП должно снизиться на 85%, перегруженных участков дорог останется около 11%.

Кроме того, в числе прочих целевых показателей программы, указывается рост граждан, «удовлетворенных состоянием дорожной сети». Так, к концу 2018 года этот показатель должен вырасти до 53%, вероятно, от общего числа жителей республики, к 2025 году — должны быть довольны дорогами 75% населения.

Исполнителями региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации» определены министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии и Администрация Ижевска. Курирует программу глава региона Александр Соловьев.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2016 года был задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по по ч.1, 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).Соловьев был заключен под стражу, однако уже в середине декабря прошлого года Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения на домашний арест.