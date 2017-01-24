Югорск, Югра, 24 января, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) не стихает «мусорный скандал»: депутата городской думы, поднявшего тему невывоза мусора в новогодние каникулы в течение двух недель, 24 января вызвали на комиссию по этике. В целом, как отмечает парламентарий, комиссия прошла корректно, сообщает Антон Пантин на своей странице в Facebook.

Мусорный бак

Напомним, стартовал скандал с момента, когда депутат думы Югорска возмутился, что в городе в течение двух недель, непосредственно перед новым 2017 годом и до 9 января, не вывозили мусор. Все дворы жилых многоэтажек были завалены пакетами с отходами. «Предприятие МУП «Югорскэнергогаз» является основным коммунальным и ответственным за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Кроме бюджетных денег, они еще собирают дополнительно средства с жителей, посредством включения сумм в квитанции за коммунальные услуги населению», — написал депутат Пантин. Его возмущение поддержали жители Югорска: стали публиковать «виды» из собственных дворов. География — весь город. Мусор был свален прямо у подъездов многоэтажек.

За свой праведный гнев, поддержанный избирателями, депутат Югорска был вызван на коллегию местной думы по этике. Антон Пантин отметил странные моменты сегодняшней комиссии. Пять представителей «Югорскэнергогаз» в рабочее время пришли рассказать председателю думы Югорска и нескольким депутатам, как их оскорбил парламентарий своей неточной информацией. «Факт не вывоза мусора, на сколько я понял, не оспаривался, претензии были по длительности периода и разным метафорам из моих публикаций, которые часть сотрудников, из подписавших обращение, приняли очень близко к сердцу, — поясняет Пантин. — К слову сказать, под обращением подписалось аж 374 (!!!) человека. Представьте себе сколько сил и времени понадобилось для организации их сбора. Эту бы энергию да в позитивное русло».

Комиссия приняла решение о том, что нарушение правил депутатской этики со стороны депутата, который также является активистом ОНФ, — это искаженные данные. «А именно звучало два факта, — поясняет Пантин. — МУП «Югорскэнергогаз» подтверждает лишь, что техника не работала в виду сильных морозов только 5, 6 и 7 января, подтверждая свои слова путевыми листами. Но это я за доказательства считать отказываюсь. Такие листы в свое оправдание можно печатать пачками».

«Не устроила фраза из публикации «Все дворы жилых многоэтажек завалены пакетами с отходами, горы мусора». Тут я допускаю небольшое искажение в части слова «все» дворы. Необходимо было написать большая часть или практически все дворы, которые попадались на моем пути. Однако доказательств обратного (что не все дворы были завалены мусором) никто мне не предоставил. Сути дела этот нюанс также не меняет. Согласитесь, если буквально на несколько дворов меньше, то это все равно по объему является мусорным коллапсом. Тем более есть большое количество фотографий из разных дворов, подтверждающих эту пагубную ситуацию», — продолжает отстаивать свою невиновность парламентарий.

В итоге, депутату думы Югорска было предложено извиниться перед доблестными тружениками коммунального хозяйства и опубликовать опровержение. «В таком случае вопрос на заседание думы выноситься не будет, — поясняет Антон Пантин. — Однако я считаю, что в первом случае искажения не было, а во втором — претензии в мой адрес носят голословный характер. Извиняться не вижу смысла. Пообещал впредь быть более точным в формулировках. Значит, придется доносить и впредь свою позицию до общественности путем публикации материалов в СМИ и в социальных сетях. Уверен, что нападки такого рода на представителя Общероссийского народного фронта, который уличает местную власть в плохом исполнении своих обязанностей, получит свою негативную оценку в региональных и федеральных органах власти».