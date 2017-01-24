Вашингтон, 24 января, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Вступивший 20 января в должность президента США Дональд Трамп распорядился возобновить работы по строительству нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, сообщает Reuters.

DonkeyHotey Карикатура «Вето Барака Обамы»

Стоит отметить, что эти проекты были заморожены в 2016 году по решению администрации Барака Обамы.

В частности против строительства нефтепровода Dakota Access несколько месяцев протестовали гражданские активисты и индейцы сиу, заявлявшие о том, что это уничтожит священные места индейцев и нанесет вред экологии региона. В декабре 2016 власти решили переработать проект для изменения маршрута нефтепровода.

Отказ от воплощения проекта нефтепровода Keystone XL также произошел в период президентства Барака Обамы.