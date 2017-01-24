Багдад, 24 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Мосуле сотни тысяч мирных жителей находятся на территории, подконтрольной боевикам «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно данным ООН, сообщает 24 января Associated Press.

Ирак

Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют территорию, на которой проживают около 750 тыс. мирных жителей, заявили представители ООН.

Стоимость продуктов питания и товаров повседневного спроса растет, нередки перебои с водой и электричеством, мирные жители вынуждены сжигать мебель, чтобы обогреть свои дома, заявила спецпредставитель миссии ООН в Ираке (UNAMI) Лиза Гранде.

Напомним, 23 января армия Ирака взяла под полный контроль восточную часть Мосула, последние очаги сопротивления боевиков были подавлены.

Город Мосул является последним крупным оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул, который бывший президент США Барак Обама многократно обещал освободить к концу 2016 года.