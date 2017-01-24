Киев, 24 января, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В рамках официального визита в Финляндию сегодня, 24 января, президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелою.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба Порошенко, он поблагодарил парламентариев Финляндии за «твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе — в частности Порошенко обратил внимание «на грубое нарушение прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе».

Отдельно пресс-служба отмечает, что Порошенко также обратился к парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании т.н. голодомора (голода 1932−33 гг.) геноцидом украинского народа.

Отметим, что темой «голодомора» как «геноцида украинского народа» активно занимался президент Виктор Ющенко. При нем Верховная рада Украины приняла соответствующие законы и при поддержке Запада «голодомор» признали геноцидом более 20 государств. Петр Порошенко пристального внимания этому вопросу ранее не уделял. Однако в ноябре 2016 года он заявил, что подписал специальный указ — «в котором в том числе дал поручение министерству иностранных дел продолжить работу о признании мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями голодомора геноцидом украинского народа».