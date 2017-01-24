Москва, 24 января, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Во вторник, 24 января движение «Антимайдан» провело серию одиночных пикетов у офиса Фонда борьбы с коррупцией. Активисты держали в руках плакаты с портретом Алексея Навального и надписью «Вор должен сидеть в тюрьме».

Antimaidan.ru Пикет движения «Антимайдан» у офиса Фонда борьбы с коррупцией. 24 января 2017 года

Напомним, 18 января возобновился процесс против Алексея Навального по делу «Кировлеса». Прокуроры намерены допросить более 40 свидетелей. Заседания суда будут проходить ежедневно. Приговор, как ожидается, будет вынесен в начале февраля.

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