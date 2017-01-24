Киев, 24 января, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой совершил официальный визит в Германию с целью участия в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству, который проходил на днях в Берлине, информирует пресс-служба украинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

Так, в своем выступлении на Глобальном форуме чиновник подчеркнул, что для решения мирового продовольственного кризиса и наращивания объемов производства зерна крайне важными являются вопросы восстановления и развития оросительных систем.

«Согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами. При условии восстановления и развития оросительных систем Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн тонн в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400 — 500 млн человек», — отметил Кутовой.

Также министр заявил, что в этом контексте Украина будет всесторонне поддерживать развитие локального производства сельскохозяйственной техники.

«Сейчас Украина представляет собой перспективную площадку для сельскохозяйственного машиностроения. Поэтому призываю международных производителей техники и инвесторов расширять и переносить свое производство в Украину. Ведь для этого у нас есть все условия — удобные технические территории, подготовленные инженеры и специалисты, стабильный спрос на продукцию этого сегмента», — рассказал представитель Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года на тот момент посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что Украина на сегодня — «один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой». Американский дипломат напомнил, что на Украине располагается почти четвертая часть всех черноземов мира.