Тбилиси, 24 января, 2017, 18:35 — ИА Регнум. На встрече нового президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина ожидаются большие торги по вопросам Грузии и Украины. Об этом в интервью грузинскому изданию «Резонанси» заявил грузинский аналитик Гия Хухашвили.

Нико Пиросмани. Праздник

Исходя из этих ожиданий он предлагает властям создать из Грузии такой продукт, продать или уступить который США будет нелегко. При этом Хухашвили подчеркнул, что лоббисты и хорошие дипломаты ничего в этом плане с новой администрацией Трампа добиться для Грузии не смогут, так как этот метод при Трампе не проходит.

«Факт, что после прихода Дональда Трампа многое в мире изменится. Тот либерально-глобалистский проект, в рамках которого были определены геополитическая функция и место Грузии, оказался под серьезным ударом. Соответственно, изменения, наверное, будут. Трамп, как видно, сторонник более прагматичной политики. Он бизнесмен, и для него не существует продукта, который нельзя продать, если за него заплатят соответствующую цену. Когда на этом торговом прилавке окажется Грузия и окажется ли вообще, сказать трудно. Нынешний подход Вашингтона, конечно, содержит риски. Соответственно, нашу дипломатию нужно отстранить от поиска функции, страна должна усилиться изнутри. Осуществить капитализацию своей страны можем только мы. Мы должны создать такой капитал, который нелегко будет продать или разменять», — пояснил в беседе с изданием Гия Хухашвили.