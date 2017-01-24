Калуга, 24 января, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января состоялось первое заседание Молодёжной палаты при калужском городском парламенте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, новый состав Молодёжной палаты приветствовал глава городского самоуправления Александр Иванов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Перволе заседание Молодежной палаты

«От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с началом работы Молодёжной палаты второго созыва, — обратился к собравшимся Александр Иванов. — Все вы заслуженно стали членами Молодёжной палаты, на представителей конкурсной комиссии ваши проекты произвели сильное впечатление, нас порадовал ваш деловой настрой и хорошая подготовка. Желаю вам плодотворной работы, уверен, вы будете достойно представлять молодёжь нашего города».

На первом заседании Молодёжной палаты был решен ряд организационных вопросов, а также избран председатель палаты и его заместители. Председателем Молодёжной палаты стал учитель физики и информатики областного центра образования Михаил Соколов, его заместителями — работник АО «КЭМЗ» Константин Юшков и координатор по научно-исследовательской работе АО «КЭМЗ» Денис Трошкин, представителем в Молодёжном парламенте Калужской области был избран студент КФМГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Гладышев.

21 февраля члены Молодёжной Палаты принесут присягу и приступят к работе.