Москва, 24 января, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В течение года было произведено около 70 млн кибератак на объекты в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил представитель ФСБ России Николай Мурашов на заседании комитета Госдумы. Большинство кибератак было произведено из-за рубежа.

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«Была озвучена цифра в 70 млн компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ. В настоящий момент, с точки зрения развития средств защиты информации, РФ обладает достаточным потенциалом», — отметил представитель ФСБ.

Между тем статс-секретарь, замдиректора ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Шальков отметил высокий уровень безопасности объектов. «В настоящий момент с точки зрения развития средств защиты информации Российская Федерация обладает достаточным потенциалом. Более того, собственники достаточно крупных объектов критической информационной инфраструктуры, в первую очередь относящейся к железнодорожному транспорту, «Газпрома», активно используют средства защиты», — подчеркнул Шальков.

На заседании комитета обсудили пакет правительственных законопроектов об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры России. Устанавливаются организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России для ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти, говорится в справке к документу.