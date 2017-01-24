Москва, 25 января, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в Госдуме на «правительственном часе» выступит глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ИА REGNUM. По общему мнению депутатов всех фракций, Лавров — один самых эффективных министров правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Так, в частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание на то, что парламентарии всех фракций как правило единодушно поддерживают внешнюю политику.

«В то же время будут конкретные вопросы, потому что у нас депутаты активно участвуют и в международной политике, общаются со своими коллегами-парламентариями других стран и, конечно, профессиональные вопросы будут министру иностранных дел», — уверен Миронов.

Ожидается, что парламентариев будут интересовать ответы на широкий круг вопросов. Речь пойдет не только о внешней политике страны в связи с избранием нового президента США Дональда Трампа, ходе мирного урегулирования на Украине и выполнении Минских соглашений.

Предполагается, что министру будут заданы вопросы о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Депутатов могут заинтересовать итоги переговоров по Сирии, которые прошли 23−24 января в Астане.