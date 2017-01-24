Ярославль, 24 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. 25 января начат прием документов от кандидатов, желающих принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Ярославского городского отделения «Единой России» Артур Ефремов.

Оргкомитет предварительного голосования был сформирован на первом заседании нового состава регионального политсовета партии, которое прошло 14 января.

24 января оргкомитет установил сроки приема документов от кандидатов: начало приема документов — 25 января, окончание — 10 февраля.

«Стать участником предварительного голосования сможет стать любой член партии или беспартийный гражданин России при отсутствии у него судимости. Голосовать за кандидатов сможет любой избиратель, прописанный в 9 округе», — пояснил Артур Ефремов.

Сама дата предварительного голосования еще не назначена. Это связано с тем, что Избирательная комиссия Ярославской области еще не приняла решение о назначении выборов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Олег Килипченко соответствующее решение комиссия примет на заседании 8 февраля. Скорее всего довыборы пройдут 14 мая.

Кресло депутата Ярославской областной думы по избирательному округу № 9 стало вакантным после избрания заместителя председателя регионального парламента Ильи Осипова депутатом Государственной Думы в сентябре 2016 года. Тем не менее округ не остался без депутата, его в областной думе представляют уже два парламентария — избранная по списку КПРФ Елена Кузнецова, и получивший мандат по списку «Единой России» Василий Бобков.