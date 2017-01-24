Москва, 24 января, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Американское агентство Bloomberg обнаружило в Российской Федерации нового долларового миллиардера. Об этом агентства сообщает сегодня, 24 января.

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По данным Bloomberg владелец российского рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталий Орлов обладает состоянием в один миллиард долларов США. Таким образом, он вошел в ежедневно обновляемый рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Эксперты Bloomberg указывают, что компания «Норебо» не пострадала от введения антироссийских санкций, при этом около 60% своей продукции она поставляет за рубеж. А вот введение российских контрсанкций позволило «Норебо» получить большую долю на российском рынке, чем была ранее. Все это существенно повлияло на состояние новоиспеченного миллиардера Орлова.

В 2016 году «Норебо» добывала 11% от общего российского объема вылова. Это порядка 4,755 млн тонн.

Известно, что холдинг «Норебо» включает в себя рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами. Орлов является единственным владельцем холдинга.