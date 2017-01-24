Мурманск, 24 января, 2017, 17:20 — ИА Регнум.



Mil.ru На оленях

Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели плановые занятия по управлению различными видами транспорта коренных народов Севера — оленьими и собачьими упряжками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, занятия проходили в оленеводческом хозяйстве в районе посёлка Ловозеро.

«В ходе занятий арктические мотострелки отрабатывали навыки управления собачьими и оленьими упряжками, тактические элементы проведения рейдовых действий, — пояснил ВРИО начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин. — Оленеводы и каюры оказывали консультативную помощь арктическим мотострелкам, рассказывали об особенностях общения с животными и управления ими».

Также, по словам Федюнина, военнослужащие также выполнили задачи по передвижению на лыжах в сцепке по 3−4 человека со снегоходами А-1.

«Проведение занятий завершилось учебным боем, в ходе которого военнослужащие отработали тактические действия по окружению и подавлению условной диверсионной группы», — заключил представитель флота.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, а также при заброске разведчиков во вражеский тыл и даже для вывоза подбитых самолётов и их экипажей.

Всего во время войны было сформировано несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов, в которых проходили службу оленеводы со своими оленями из числа коренных жителей Крайнего Севера — саами, ненцы, коми. Так было мобилизовано более 10 000 оленей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время заполярные военные проводят подготовку к конкурсу «Безопасный маршрут» «Армейских международных игр — 2017». По итогам отборочного этапа будет определена команда инженерного батальона, которая будет состязаться с инженерным подразделениями соединений сухопутных и береговых войск за право защищать честь Северного флота уже на Всероссийском этапе конкурса.