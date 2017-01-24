Дамаск, 24 января, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, вылетев с базы на территории России, нанесли удары по объектам запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Sergey Korovkin 84 Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Авиационному удару подверглись фабрики по производству взрывчатки, склады и районы сосредоточения боевой техники. «Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — уточняет Минобороны.

Для нанесения удара шесть бомбардировщиков Ту-22М3 пересекли воздушное пространство Ирана и Ирака. Истребительное прикрытие российских бомбардировщиков обеспечивали Су-30СМ и Су-35С с авиабазы Хмеймим.

Напомним, 23 января бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 также наносили удары по складам вооружения и пунктам управления террористов ИГ (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора.